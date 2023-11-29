زكي نسيبة: تحية إجلالٍ وإكبار

العين (الاتحاد)

قال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة يوم الشهيد: «نقف اليوم تحية إجلالٍ وإكبارٍ وافتخارٍ إلى أبناء الوطن الذين ساروا بخطى واثقة في مسيرة التضحيات، وبذلوا دماءهم الشريفة الطاهرة في ميادين العزّ والشرف للذوّد عن المُستضعفين ولمساندة قضايا الحق والعدالة ونصرة المظلومين وإعادة الحقّ لأصحابه». وأضاف: «تسير دولة الإمارات العربية المتحدة على خُطى ونهج مؤسسّها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي اشتهر في كافّة أرجاء المعمورة كرجلٍ للسلام».