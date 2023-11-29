محمد الحسيني: عنوان للتضحية والفداء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمناسبة يوم الشهيد: «نتقدم بالتحية والتقدير لأسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، في هذه المناسبة الوطنية التي ستبقى حاضرة دوماً في قلب كل إماراتي، فهي إحياء لذكرى أبناء الوطن الذين قدموا حياتهم في سبيل الإمارات، حتى أصبح تاريخ الثلاثين من نوفمبر عنواناً للتضحية والفداء، يتعلم فيه أبناؤنا أسمى معاني حب الوطن، ويستخلصون الدروس لمستقبل نمضي إليه، عبر مسيرة التنمية الرائدة للدولة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات».