عبدالرحمن العور: نبراس للأجيال

دبي (وام)

قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن «تضحيات شهدائنا الأبرار ستظل خالدة في نفوس جميع أبناء الوطن، وخالدة في سجلات من نور، لأنها ترتبط برجال قدموا الغالي والنفيس، لإعلاء كلمة الحق والذود عن الوطن، فعطاءاتهم كانت وستبقى عنواناً للفداء ونبراساً للأجيال، ترسم لهم طريقاً لحب الوطن والإخلاص في العمل لرفعه شأنه».

وأضاف: «نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نكون الجند الأوفياء في كل مفاصل العمل والبناء، لاستمرار الريادة والتقدم، ولتبقى الإمارات في مكان الصدارة وسابقة للأمم في جميع المجالات».