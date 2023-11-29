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عمر العلماء: وفاء وانتماء

عمر العلماء: وفاء وانتماء
30 نوفمبر 2023 02:23

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن شهداء دولة الإمارات، سطروا بتضحياتهم قصة وفاء وانتماء للوطن، ستظل الأجيال المقبلة تذكرها في مسيرة بناء المستقبل المزدهر.
وقال: «إن هذه المناسبة الوطنية الغالية، تؤكد وفاءنا وتقديرنا واعتزازنا بالقيمة الوطنية التي رسخها شهداء الإمارات بعطائهم وتضحياتهم»، متوجهاً بتحية تقدير لأسر شهداء الإمارات، التي تمثل النموذج والقدوة المجتمعية، لتنشئة أبناء الوطن على قيم الانتماء والولاء والتضحية في سبيل رفعة الإمارات وتقدمها.

الإمارات
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