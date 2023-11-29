ثاني الزيودي: صون مقدرات الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر فيها تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أروع الأمثلة في الفداء والشجاعة والتضحية من أجل حماية الوطن ورفعته وصون مقدراته وإبقاء رايته شامخةً خفاقةً، حيث ستظل تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة حافزاً إضافياً لنا لنواصل مسيرة العمل والتفاني من أجل تعزيز مكانة الإمارات بين أفضل دول العالم، وترسيخ التفافنا وتلاحمنا تحت راية قيادتنا الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية الرائدة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات الحبيبة والأجيال القادمة».