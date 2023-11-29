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عبدالله بن طوق: مسيرة متواصلة

عبدالله بن طوق: مسيرة متواصلة
30 نوفمبر 2023 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نقف فيها إجلالاً واحتراماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الكريم، وحفاظاً على منجزاتها الحضارية الاستثنائية، ولتظل راية الوطن عالية خفاقة في الميادين كافة، ولتبقى مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دولتنا الحبيبة متواصلة في الحاضر والمستقبل».
وأكد معاليه أن تضحيات الشهداء وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه تقدم أروع الأمثلة التي تلهمنا؛ التفاني والتضحية في سبيل رفعة الوطن.

عبدالله بن طوق
يوم الشهيد
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