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سهيل المزروعي: مصدر فخر واعتزاز

سهيل المزروعي: مصدر فخر واعتزاز
30 نوفمبر 2023 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «في يوم الشهيد نجدد عهد الولاء والانتماء والإخلاص للوطن ولقيادتنا الرشيدة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات، والسعي نحو بناء مستقبل أفضل.. ستظل أرواح أبطالنا الشهداء منارة مضيئة في تاريخ مسيرة الإمارات، ومصدر فخر واعتزاز، كما نستلهم من بطولاتهم قيم الوفاء والمحبة والانتماء للوطن».
وقال معاليه: «أقدّم في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، التحية والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، ولقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وحصنه المنيع».

سهيل المزروعي
يوم الشهيد
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