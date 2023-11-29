محمد القرقاوي: رموز العطاء والوفاء

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية لرد الجميل، وإحياء لذكرى أبناء الوطن من رموز العطاء والوفاء الذين جسدوا بتضحياتهم وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية، أروع الأمثلة بالانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وأصبحوا نماذج مشرقة تقتدي بها الأجيال.

وقال محمد القرقاوي: «في يوم الشهيد نتوجه لأسر وعائلات شهداء الوطن بتحية إجلال وتقدير، لما يمثلونه من صورة سامية للعطاء المجتمعي، ولإيمانهم الراسخ بإعلاء قيمة الوطن في نفوس أبنائهم، الذين سطروا بدمائهم قصص فخر وعزة في سجل دولة الإمارات».