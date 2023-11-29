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صقر غباش: منارة للأجيال

صقر غباش: منارة للأجيال
30 نوفمبر 2023 02:23

أبوظبي (وام)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد هو مناسبة خالدة للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار، ويجسد أسمى معاني العزة والكرامة ومبادئ الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة. وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 من نوفمبر من كل عام، إن يوم الشهيد ذكرى وطنية نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات وملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور، وستبقى ذكراهم العطرة منارةً للعطاء ومثالاً للفداء تقتدي بهم أجيال الحاضر والمستقبل في الفداء، والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الراسخة.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
يوم الشهيد
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