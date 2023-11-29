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أحمد جمعة الزعابي : يوم الشهيد تجسيد لأروع قصص الشجاعة والعزْم والإقدام

أحمد جمعة الزعابي : يوم الشهيد تجسيد لأروع قصص الشجاعة والعزْم والإقدام
30 نوفمبر 2023 02:23

قال معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة  .. في هذا اليوم، ونحن تقف إجلالًا وإكبارًا لشهدائنا، نجدّد الولاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مُعاهدين سموه على أن نظل أوفياء للقيم التي استشهد أبطالنا دفاعًا عنها، رافعين أسمى آيات التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لرعايتهم لأسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم. والتقدير أجزله لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة الباسلة، وكافة منتسبي أجهزتنا الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف دفاعًا عن الوطن.
وأضاف معاليه أن يوم الشهيد، هو تجسيد لأروع قصص الشجاعة والعزْم والإقدام، وأبهى مثالٍ على الإرادة القوية لأبناء الإمارات في ساحات الكرامة والدفاع عن الوطن في جميع ساحات الفداء.
وقال معاليه “ في هذه المناسبة الغالية، نتوجّه بالتقدير إلى ضباط وجنود قواتتنا المسلحة، والأجهزة الأمنية، وكافة أبناء دولتنا المنتشرين في جميع ساحات البذل والعطاء”، داعيًا الله العليّ القدير أن يتغمّد شهداءنا بواسع رحمته، ويُسكِنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

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