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علوم الدار

أحمد بن حميد النعيمي: وقفة إجلال

أحمد بن حميد النعيمي: وقفة إجلال
30 نوفمبر 2023 02:23

عجمان (وام)

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن يوم الشهيد الذي تحتفي به الإمارات في 30 نوفمبر من كل عام تخليداً لتضحيات أبطالها، يمثّل تحية تقدير ملؤها الفخر برجال الوطن البواسل صانعي أمجاد الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل عزة وطنهم وأمنه ورفعته، لافتاً إلى أن بطولاتهم ستبقى أبداً في ذاكرة الوطن رمزاً للشرف والعطاء.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، نقف وقفة إجلال وعرفان لمن وهبوا دماءهم الطاهرة فداءً لأرضهم وشعبهم، شهداؤنا الأبرار الذين ستبقى راية الوطن عالية تخفق بذكراهم العطِرة».
وأضاف أن قصص التضحيات والبطولات التي سطّروها ستكون شعلةً وضّاءةً تنير قلوب وعقول جميع الإماراتيين، تمدُّهم بالعزم والقوة والإباء، والطاقة الملهمة لمواصلة العمل والتفاني كي تبقى عجلة الازدهار والاستقرار مستمرة في إمارات الخير والسلام.

أحمد بن حميد النعيمي
يوم الشهيد
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