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منصور بن محمد: أروع ملاحم البطولة

منصور بن محمد: أروع ملاحم البطولة
30 نوفمبر 2023 02:23

دبي(الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن «يوم الشهيد» يومٌ له خصوصيته بين المناسبات الوطنية الغالية، إذ يقف فيه كل إماراتي وإماراتية تقديراً لبطولات سطّرها أصحابها بأحرف من نور في سجل أمجاد دولتنا الأبيّة، وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، الذين قدّموا أروع ملاحم البطولة وضحوّا بأغلى ما يملكون؛ أرواحهم ودماؤهم الزكية، ليبقى شعب الإمارات سالماً آمناً مطمئناً.
وقال سموه: «نقف في كل عام في الثلاثين من شهر نوفمبر وقفة فخر واعتزاز لنذكر كل شهيد قدم روحه فداءً للوطن وحماية لأمنه وأمان أبنائه وكل من يعيش على أرضه الطيبة.. وفي هذا اليوم نكرّم أسر شهدائنا، ونوجه الرسالة لأمهات وآباء وأبناء الشهداء الأبرار، لنؤكد لهم أن دولة الإمارات لا تنسى أبناءها، وتجلّ ذكرى من قدم منهم حياته في ساحات العزّ والشرف دفاعاً عن أرضها وكرامتها، وأن عطاء أبنائها سيظل وسام عِز لما قدموه من تضحيات لنصرة الحق وإرساء العدل ودفاعاً عن سيادة الوطن ومد يد العون لكل مظلوم؛ انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الوطنية الأصيلة». 

منصور بن محمد
يوم الشهيد
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