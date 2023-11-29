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علوم الدار

سعيد بن طحنون: وسام عز وفخر على صدورنا

سعيد بن طحنون: وسام عز وفخر على صدورنا
30 نوفمبر 2023 02:23

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أنه في الثلاثين من نوفمبر، نستذكرُ أبطال الإمارات البررة الذين ضربوا أعظم الأمثلة في معاني الولاء للوطن، وصون مكتسباته، والحفاظ على القيم الإنسانية المخلصة، فأصبح يوم الشهيد مناسبة وطنية مهمة تكرم فيها الدولة الشهداء الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن وحدة وأمان الوطن.
وقال معاليه: «هو يوم يتذكر فيه الوطن تضحيات أبنائه الأوفياء، الذين بذلوا كل غال وثمين من أجل رفعة الوطن فأصبحوا أوسمة عزة وفخر على صدورنا في وطن يهتم دائماً بإحياء ذكرى أبطاله البواسل».
وأضاف: «إن هذا اليوم مناسبة وطنية تعبر فيها الإمارات عن فخرها واعتزازها بأبنائها وتقديرها لما بذله الأبطال الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، في سبيل عزة الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء الأصيلة في مجتمعنا مما جعل منها نموذجاً فريداً للعطاء والتضحية»، مشيراً إلى أن شهداءنا البررة الأوفياء وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.

سعيد بن طحنون
يوم الشهيد
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