حمدان بن مبارك: تضحيات خالدة في الذاكرة

دبي (وام)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة في الذاكرة، وفي سجل البطولات والشرف، باعتبارها تمثل أعلى قيم الوفاء والانتماء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال معاليه: «في الثلاثين من نوفمبر (يوم الشهيد)، نقف إجلالاً وإكباراً لأبطالنا الذين لبّوا نداء الواجب الوطني، وضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مكانة الإمارات ورفعتها وقيمها وحماية منجزاتها». وأضاف معاليه: «إن ملاحم الشهداء غنية بالدروس والعبر وحافلة بقصص البطولة، وستبقى مشعل نور يضيء دروب الأجيال الحالية والجديدة، وتخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ليوم الشهيد نوع من أنواع العرفان والتقدير لما قدمه الشهداء، فكل شهيد أضاف صفحة فخر إلى تاريخ الإمارات المطرز بالمجد».