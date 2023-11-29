سلطان بن طحنون: نشر الأمن والطمأنينة

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، إن يوم الشهيد الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية نُقدّم خلالها تحية إكبارٍ وإجلالٍ لكوكبة من أبناء الوطن الذين روت دماؤهم الطاهرة ساحات العزّ والكرامة، دفاعاً عن الوطن وحماية أمنه وكرامته.

وأضاف معاليه في كلمة له: «إنها مناسبة نؤكد خلالها استعدادنا الدائم لردّ الجميل للوطن بقيادته وشعبه، وإننا سنكون على الدوام يداً واحدة لتظلّ راية الوطن خفّاقة بشموخ واعتزاز.. نفخر بأن يأتي يوم الشهيد مؤكّداً ريادة دولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني، مبرزاً مُسارعتها الدائمة لنجدة المُستضعفين والمظلومين في أرجاء العالم من دون تمييز»، مؤكداً أن هذه الأرواح النبيلة التي استشهدت في سبيل الوطن آمنت بتوجّهات قيادته الحكيمة الرامية إلى إحلال السلام والأمان في الأرجاء كافة، ونشر مشاعر الأمن والطمأنينة في قلوب الجميع.