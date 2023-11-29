خالد بن زايد: قيم الوفاء والانتماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «في هذا اليوم العظيم، نحتفي بتضحيات شهدائنا البواسل الذين قدموا أرواحهم الطاهرة للدفاع عن حمى الوطن وصيانة مكتسباته ومنجزاته. إن الاحتفاء بالشهيد وتخليد ذكراه العطرة يشكل رمزاً لقيم الوفاء والانتماء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة، حفظها الله».

وأضاف سموه: «ونحن إذ نقف اليوم إجلالاً وإعزازاً لأرواح شهدائنا الزكية، لنؤكد أننا سنظل دوماً نتذكر تضحياتهم البطولية، ونستلهم منها أسمى دروس الفداء والعطاء، تحية لكل شهيد روى بدمائه الذكية ثرى هذا الوطن العزيز، وتحية لأسر الشهداء وذويهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. عاشت دولة الإمارات آمنة مستقرة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار».