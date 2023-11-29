عويضة المرر: فخر واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجسد تلاحم أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة، ليعبر كل أفراد المجتمع عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الإمارات في ميادين الكرامة والشرف والوقوف أمام تضحياتهم بكل فخر وعزة من أجل تلبية نداء الواجب. وقال: نقف إجلالاً أمام تضحيات الشهداء، الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، ونجدد العهد على العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الذي ضحوا في سبيله ليكون في أعلى المراتب، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستلهمين من تضحيات الشهداء العزيمة والإصرار، لمواصلة مسيرة التنمية المستقبلية.