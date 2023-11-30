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محمد بن راشد: يوم الشهيد يوم فخر للوطن

محمد بن راشد: يوم الشهيد يوم فخر للوطن
30 نوفمبر 2023 09:06

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن يوم الشهيد يوم فخر للوطن.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.. يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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