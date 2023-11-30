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طحنون بن زايد : "يوم الشهيد" عنوان البطولات المشرفة لشهداء الوطن

طحنون بن زايد : "يوم الشهيد" عنوان البطولات المشرفة لشهداء الوطن
30 نوفمبر 2023 09:51

حيا سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن الأبرار في ساحات الفخر والشرف، مؤكدا أن الأوطان تبنى بتضحيات أبنائها وأن "يوم الشهيد" هو عنوان البطولات المشرفة لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة كي يبقى وطننا كريما مهابا مصانا.

وقال سموه ، في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة يعبر فيها أبناء الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات الأبطال البواسل الذين سطروها في ساحات العز وضربوا أروع الأمثلة في البذل من أجل وطنهم وترابه الطاهر مقدمين أعز ما يملكون ذودا عن حياضه وحفاظا على مُقدّراته ومكتسباته.

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وأثنى سموه على أسر الشهداء وذويهم الذين ربوا أبناءهم على حب الوطن والتضحية من أجله .. مشيدا بوقوف القيادة الرشيدة وشعب الإمارات المعطاء إلى جانبهم.. مؤكدا أن الإمارات قيادة وشعبا ستظل على تقديرها لتضحيات الشهداء وبذلهم من أجل وطنهم .

وقال سموه، في ختام كلمته، إن تضحيات شهداء الوطن ستبقى أبد الدهر محفورة في الوجدان والقلوب تحفظها الأجيال جيلا بعد جيل معبرة عن المعاني الحقيقية لقيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادته.

المصدر: وام
طحنون بن زايد
يوم الشهيد
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