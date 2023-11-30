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سيف بن زايد: يوم الشهيد.. ذكرى غالية نقف فيها باعتزاز إجلالاً وتقديراً لشهدائنا الأبرار

سيف بن زايد: يوم الشهيد.. ذكرى غالية نقف فيها باعتزاز، إجلالاً وتقديراً لشهدائنا الأبرار
30 نوفمبر 2023 09:58

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن يوم الشهيد.. ذكرى غالية نقف فيها باعتزاز، إجلالاً وتقديراً لشهدائنا الأبرار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يوم الشهيد.. ذكرى غالية نقف فيها باعتزاز، إجلالاً وتقديراً لشهدائنا الأبرار، الذين ارتقوا أحياءً إلى جنان الخلد، إعلاءً لقيم المواطَنة ودفاعاً عن الحق وانتصاراً للكرامة الإنسانية، في هذا اليوم نتقدم بالعرفان والإكبار لأمهات وأسر الشهداء، الذين ربّوا أبناءهم على قيم التضحية والولاء، وقدموا فلذات أكبادهم فداءً للوطن، فاستحقوا أن يكونوا شركاء في ملحمة البطولة والفخار. اللهم ارحم شهداء الإمارات الأبرار وارفع درجاتهم في عليين».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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