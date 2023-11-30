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حمدان بن محمد: في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات

حمدان بن محمد: في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات
30 نوفمبر 2023 10:11

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن ... ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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