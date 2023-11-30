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رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام بربادوس بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام بربادوس بذكرى استقلال بلادها
30 نوفمبر 2023 10:22

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ساندرا ماسون حاكم عام جمهورية بربادوس ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ساندرا ماسون.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميا أمور موتلي رئيسة وزراء بربادوس.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
بربادوس
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