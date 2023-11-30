وقع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وشركة "شلمبرجير ميدل ايست SLB العالمية"، اليوم اتفاقية لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات مسابقة مهارات آسيا العالمية "أبوظبي 2023".

وكان الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان، قد تفقدوا اليوم منافسات المسابقة، بحضور سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

واختتمت اليوم منافسات المسابقة، التي استمرت على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنافس خلالها 150 شابا من 31 دولة حول العالم، في 28 مهارة تكنولوجية ومهنية، ووفق معايير عالمية تتوافق مع الاقتصاد المعرفي.

مركز أبوظبي التقني للتدريب و"شلمبرجير العالمية" يوقعان اتفاقية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص



وقال الدكتور مبارك الشامسي، إن منافسات المسابقة سارت وفق آلية ونظام متطور يتوافق مع معايير المسابقات العالمية، وتحت رقابة لجان التحكيم المتخصصة، مشيرا إلى أن النتائج ستعلن يوم غد الخميس في احتفال سيتم خلاله تكريم الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، والشركاء الإستراتيجيين.

وحول اتفاقية تدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، التي وقعها عن المركز، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، وعن شركة "شلمبرجير ميدل ايست "SLB" العالمية، هشام بلال مدير عام الشركة، قال الشامسي إنها تأتي في إطار مبادرات وبرامج "أبوظبي التقني" لتوظيف شباب وفتيات الإمارات في مؤسسات متميزة عالمياً في مختلف التخصصات، باعتبارها مسؤولية وطنية تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، وترسخها فعليا مثل هذه المسابقات العالمية وذلك في إطار المبادرات التي تعمل على تمكين أبناء الإمارات من تلبية متطلبات سوق العمل في التخصصات التكنولوجية والمهنية، بما يسهم في توطين القطاع الخاص بالدولة.

وأوضح أن الاتفاقية تنسجم مع رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وانطلاقا من رؤية مركز أبوظبي التقني، وسعيه الدائم نحو تدريب وتمكين المواطنين للعمل في هذا القطاع، من خلال خطة واضحة لتدريب الباحثين عن عمل، وتعزيز قدرات العاملين فيه وتطويرها بشكل دائم وفق أحدث النظم والآليات، لافتا الى أن "أبوظبي التقني" سيقوم بموجب الاتفاقية، بترشيح عدد من شباب وفتيات الإمارات للتوظيف والتدريب في شركة "شلمبرجير" وفقا للوظائف المتاحة واستنادا إلى معايير الاختيار والتوظيف وسياسات الموارد البشرية لدى الشركة، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المواطنين للعمل في القطاع الخاص بكل جدارة وكفاءة.