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خالد بن محمد بن زايد يزور موقع مؤتمر الأطراف (كوب 28) ويتفقَّد جاهزيته لاستقبال الوفود

خالد بن محمد بن زايد يزور موقع مؤتمر الأطراف (كوب 28) ويتفقَّد جاهزيته لاستقبال الوفود
30 نوفمبر 2023 12:16

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مدينة «إكسبو دبي»، مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لغاية 12 ديسمبر 2023.

وتجوَّل سموّه في مختلف أقسام الموقع الذي يستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتفقَّد جاهزية مرافقه وخدماته لاستقبال الوفود المشارِكة في المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة، و85 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

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 وأكَّد سموّه جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال ضيوفها، والعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز التحوُّل العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، مؤكِّداً أنَّ استضافة الدولة هذا الحدث الذي يجمع قادة السياسة والأعمال، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء تُسهم في عملية صُنع السياسات التي تدعم الاقتصاد المستدام، ما يتماشى مع رؤية عام الاستدامة في دولة الإمارات.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأنجيلا مجلي، وعددٍ من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
خالد بن محمد بن زايد
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