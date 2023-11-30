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هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»

هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»
30 نوفمبر 2023 15:34

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،  بمناسبة انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، بمناسبة انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ COP28 بمشاركة 198».

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وأضاف سموه: «دولة الإمارات اليوم تحتضن العالم برمته لتقود الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب ووضع المبادرات والسياسات المشتركة التي ستعود بالنماء والازدهار على البشرية جمعاء».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
هزاع بن زايد
كوب 28
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