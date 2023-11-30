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فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ «COP28»

فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ «COP28»
30 نوفمبر 2023 15:43

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية اليوم في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي. فقد استقبلت سموها كلاً من جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا وسمو الأميرة للا حسناء شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية والسيدة ازالي امباري حرم رئيس جزر القمر والسيدة زيناش تاياتشيو حرم رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا والسيدة مونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية نامبيا والسيدة سيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية وما يتعلق بالطفولة وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها.

كما تطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل وأهميته والتطلع إلى تعاون جميع دول العالم والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحد تغير المناخ .

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الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر «COP28»
مؤتمر الأطراف «COP28»
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وقد منحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

كما منحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية تقديرا وتثمينا لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات .

 وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ ، حضرها عدد من الشيخات والوفود المرافقة لضيفات البلاد . 

 

المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
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