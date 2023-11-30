سعود بن صقر يستقبل نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي تيموكو ميلي كوني، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنائب رئيس جمهورية كوت ديفوار ، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

كما استعرض الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم العمل المناخي العالمي في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي.

وعبر نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات وحضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.