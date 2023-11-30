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طقس الإمارات المتوقع غداً غائم جزئياً

أبوظبي
30 نوفمبر 2023 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والمد الثاني عند الساعة 05:24 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:00.
في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والجزر الأول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

 

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المصدر: وام
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