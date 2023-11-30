"كوب 28" يتبنى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول المتضررة من تغيّر المناخ

أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

وقال الجابر إن المصادقة على القرار في اليوم الأول من مؤتمر كوب يعتبر إنجازا غير مسبوق.

سلطان الجابر: للمرة الأولى يتم فيها اعتماد قرار في اليوم الأول من أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف، والسرعة التي قمنا بذلك تعتبر تاريخية#عام_الاستدامة#كوب28 #COP28#وطن_الاستدامة#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/1p67zaeX1h — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) November 30, 2023