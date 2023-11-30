الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مشاركته في "COP28"

رئيس الدولة يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مشاركته في "COP28"
30 نوفمبر 2023 19:49

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأ اليوم في دولة الإمارات. 

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال "COP28"، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. 

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي. 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
محمد بن راشد يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"

وتطرق اللقاء إلى أهميته "COP28" في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم. 

ويلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غداً ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "COP28".

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الملك تشارلز الثالث
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©