رئيس الدولة يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مشاركته في "COP28"

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأ اليوم في دولة الإمارات.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال "COP28"، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى أهميته "COP28" في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

ويلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غداً ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "COP28".