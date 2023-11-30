ذياب بن محمد بن زايد يشارك في وقفة الدعاء الصامت بواحة الكرامة احتفاء بيوم الشهيد

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم الخميس، وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة التي نظمها المكتب احتفاءً بيوم الشهيد وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار واعتزازاً بشجاعتهم وبطولاتهم وعطائهم.

ودعا سُمُّوه المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، راجياً الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والعزة والمنعة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الوقوف دقيقة صمت ودعاء لأرواح الشهداء، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني، تعبيراً عن تلاحم وترابط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وتجسيداً لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر، وجسدوا القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.



كانت فعالية «يوم الشهيد» قد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم استضافت واحة الكرامة الفعالية الرئيسية التي شارك فيها ممثلون من ذوي أسر الشهداء وكبار القادة من القوات المسلحة ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر.

يُذكر أن هذه الفعالية تقام في 30 نوفمبر من كل عام تكريماً لشهداء الوطن، واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.