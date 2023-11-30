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محمد بن راشد يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"

محمد بن راشد يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"
30 نوفمبر 2023 20:58
  • التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن بالغ ترحيبه بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف الذي بدأ اليوم ويشارك فيه 180 من رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد سموه تقديره لإسهامات جلالته في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

  • ومن المُقرر أن يلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد غداً الجمعة، ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف"COP28".
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