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رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»

رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
30 نوفمبر 2023 21:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي. 

وقد بحث سموه مع كل من: صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً. 

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كما استعرضت اللقاءات القضايا والفعاليات والمبادرات المطروحة خلال مؤتمر (كوب 28)، وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي فاعل لمواجهة خطر التغير المناخي وتداعياته، وما يوفره من فرصة كبيرة للعالم لتعديل مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية. 

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كوب 28
وفود
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