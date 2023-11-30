مركز «التكنولوجيا والابتكار» في «COP28».. منصة إماراتية للإبداع

آمنة الكتبي (دبي)

يشارك أكثر من 53 جهة حكومية وخاصة في مركز التكنولوجيا والابتكار ضمن المؤتمر الأطراف «COP28» حيث يعد منصة شاملة لمختلف الجهات المحلية والعالمية لإبراز الإمكانيات والإرادة لمساعدة في بناء مستقبل مستدام، كما يسلط الضوء على أهمية تسخير الحلول التكنولوجية، والتي تعد عمل أساسي لتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وبناء أنظمة إنذار مبكر أفضل وأكثر تقدماً، لدعم تكيف المجتمعات مع تداعيات تعير المناخ، وضمان تعزيز المرونة المناخية للمدن والصناعات والمجتمعات.

شرطة أبوظبي.. مستوى عالمي من الاستدامة

تعرض شرطة أبوظبي في المركز، مشاريعها في مجال الاستدامة، وأشارت النقيب هاجر النعيمي رئيس قسم التدريب الافتراضي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى نشر تقرير الاستدامة ضمن المستويات العالمية المعتمدة GRI، والذي يعكس التزام شرطة أبوظبي بمحاور التنمية المستدامة الثلاثة «البيئية والمجتمعية والحوكمة»، كما يعكس جهود شرطة أبوظبي في تحقيق الاستدامة بارزة بحيث تعمل على تصميم مبادرات أمنية مستدامة من خلال توفير المباني ومواقف السيارات بالألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تلتزم بمعايير البيئة والاستدامة، واستخدام مركبات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات البيئية، وإطلاق مبادرات بيئية للحفاظ على السلامة العامة ونشر الأمن والأمان كذلك ورش العمل والجلسات الشبابية التي من خلالها مجلس شباب شرطة أبوظبي أثبت دوره الفعال في نشر ثقافة الاستدامة.

وأضافت النقبي: تطبّق القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممارسات جديدة ومبتكرة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية للإمارة كما هو في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المختص في تنفيذ التدريب باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة بالعالم، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة والذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات تعمل بشكل فعال في تعزيز التحول الرقمي وإلى تدعم المبادرات المؤسسية والاستدامة طبعاً.

20 وكالة فضاء تحت راية الإمارات

تستعرض الجهات المعنية بقطاع الفضاء في الدولة مشاريعها بهدف تشجيع الشركات الصناعية والتكنولوجية من جميع أنحاء العالم على الاستفادة من مكانة الدولة كمركز لتطوير تكنولوجيا المناخ، يمكن أن يساعد في دفع جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتصدي للتغير المناخي، وتسريع وتيرة إزالة الكربون.

وقال أحمد الدرعي أخصائي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء: تقود الوكالة تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث تنظم الوكالة هاكاثون المناخ بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ. وأضاف: يشهد يوم الرابع من ديسمبر، استضافة وكالة الإمارات للفضاء «قمة قادة الفضاء للمناخ»، أول قمة من نوعها، بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، وستركز القمة بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات، وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ، واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.

وقالت إيمان الشامسي مدير مشروع القمر الصناعي العربي 813 أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بقطاع الفضاء بهدف تعزيز منظومة الاستدامة التي تسعى البلاد لتحقيقها خلال العقود القادمة، مبيناً أن مشروع القمر الصناعي العربي يعد أحد أهم المشاريع التي تدعم توجهات الدولة للاستدامة البيئية، حيث يجتمع فيه مهندسين ومحللين وباحثين.

وتابعت: أن الحمولة الأساسية للقمر الصناعي العربي 813 عبارة عن كاميرا فائقة الأطياف، تتميز بقدرتها على التقاط صور عبر مجموعة واسعة من الأطوال في الطيف الكهرومغناطيسي، على عكس الكاميرا العادية، مبينة أن التقنية المميزة تعطي معلومات أكبر وأدق وتمكننا من فهم أعمق للمشاهد الملتقطة بواسطتها.

وأضافت، أن القمر الصناعي العربي عندما يدخل مرحلة التشغيل في 2025 سيكون قادر على توفير بيانات دقيقة حول المسطحات المائية والسواحل، معززاً إدارة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية، مراقبة النفايات البحرية، وتحديد مصادرها، وتحليل تأثيرها، هذه المعلومات تساعد متخذي القرار لتطوير استراتيجيات وقوانين تدعم الحد من التلوث البحري.