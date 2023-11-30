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الإمارات تعلن مساهمتها بـ100 مليون دولار في صندوق عالمي للمناخ

الإمارات تعلن مساهمتها بـ100 مليون دولار في صندوق عالمي للمناخ
30 نوفمبر 2023 22:20

أعلنت دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي للمناخ، أقرت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» رسميا اتفاقا بشأنه تزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر اليوم في مدينة «إكسبو دبي».
بهذه المناسبة، هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ.
وقال سموه: «يسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق»، داعيا «كافة الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر».

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