إطلاق تحالف «تريليون النحل» العالمي لحماية التنوع البيولوجي

دبي (الاتحاد)

من المقرر أن يتم لأول مرة الإعلان عن إطلاق تحالف “تريليون النحل” العالمي الجديد خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28 ) بدبي، حيث يدعو هذا التحالف الشركات والمنظمات وقادة الصناعة للانضمام إلى المبادرة التي أطلق عليها اسم “Bee The Change” والهادفة لدعم جهود حماية المُلقِّحات في العالم .

على الرغم من صغر حجمه، إلا أن للنحل تأثيراً كبيراً على النظام البيئي، إذ يعتبر وغيره من المُلقِّحات بمثابة حراسٍ للنظم البيئية التي تعتمد عليها الحياة بكافة أشكالها. وتكمن أهمية الحفاظ على النحل من منطلق أهمية دوره في الحفاظ على كوكب ينبض بالحياة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وبالتالي المساهمة في التخفيف من أزمة المناخ .

يضم تحالف “تريليون النحل” أفراداً وشركات ومنظمات يقودها العلم والالتزام بزيادة الوعي وتحفيز تغيير السلوك لخلق عالم تزدهر فيه المُلقِّحات، مما يضمن استدامة النظم البيئية وحماية رفاهية البشر والطبيعة . ويحظى التحالف بدعم كبير من مجموعة كبيرة من الشركات البارزة، بما في ذلك الأعضاء المؤسسون مثل مطارات دبي، جمعية الإمارات للطبيعة، مدينة إكسبو دبي، بارتنرز 1686 ، أوروا رايز جروب، فرويد كوميونيكيشنز، جي 42 ، منتدى المواطن العالمي، لاغارديير ترافيل ريتيل، إن آر 2154 ، وان هايف، بانجايا، بلان إيه، تيلويند، فيستيار كولكتيف، واجاماما، وغيرها من المؤسسات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وخلال مؤتمر المناخ، وبالشراكة مع مدينة إكسبو دبي سيتم إطلاق مبادرة تريليون النحل خلال حدث رفيع يقام في جناح الاستدامة المذهل (تيرا)، مما يعكس التزام مدينة إكسبو دبي بخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع. كما يستضيف تيرا جلستين تعرضان مهمة التحالف الجديد، مع تقديم وجبات العسل الخفيفة من شركة “عسل حتا”.