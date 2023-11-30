مايكل إيفرتز.. من برلين إلى «كوب 28» بالدراجة

طه حسيب (دبي)

«استكشاف الأمل»، عنوان ملهم لرحلة عابرة للحدود من أوروبا إلى الشرق الأوسط، من برلين إلى دبي.. رحلة من على دراجة هوائية بطلها الألماني «مايكل إيفرتز»، وهو في الرابعة والستين من عمره.

هذه الرحلة بدأت من العاصمة الألمانية برلين 22 أبريل الماضي، ليصل «إيفرتز» إلى مدينة إكسبو دبي، حيث انعقاد «كوب 28»، طارحاً رسالته الإنسانية التي يدعو فيها إلى التعاون من أجل حماية الكوكب، ويركز فيها على دور المجتمع ومبادرات الأفراد، وبعد مشاركته في مؤتمر المناخ العالمي «كوب 28»، سيتجه بدراجته إلى الوجهة الجغرافية النهائية هي رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مروراً بمصر ودول وسط أفريقيا.

وقال «مايكل إيفرتز» لـ«الاتحاد»: «جئت إلى هنا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي بقوة العضلات على مدار 222 يوماً، قطعت خلالها 8862 كيلومتراً لتقديم رسالتي وهي: التعاون العالمي. هذه قيمة عالمية. فنحن نحتاج إلى التعاون، ومن دون التعاون لن تكون لدينا فرصة لتقديم حلول كبيرة وإنقاذ الناس. لنبقى معاً، لنعمل معاً، لنبدأ التعاون. بالتعاون، كل شيء ممكن لخلق عالم أفضل».

ويطمح مايكل إيفرتز إلى استكمال رحلته الاستكشافية مقرراً قطع مسافة تبلغ 30 ألف كيلو متر يتنقل فيها بين 30 دولة، في مدة تستغرق 800 يوم. الهدف يكمن في الدعوة إلى التضامن في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي والفقر والنزاعات.

مثل حامل الشعلة الأولمبية، يريد مايكل إيفرتز أن ينقل الرسالة المفعمة بالأمل «التعاون من أجل البقاء» إلى العالم داعياً إلى المزيد من التواصل وتفعيل دور المجتمع في مواجهة التحديات العالمية. وبالنسبة له، فإن التعاون الاجتماعي هو العامل الحاسم إذا أردنا التغلب على التحديات الكبرى في عصرنا، مثل تغير المناخ، والدمار البيئي والطبيعي، والفقر أو الحرب. ولم يكن من قبيل الصدفة أن وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النداء التالي إلى المجتمع الدولي: «لدينا خيار. إما أن نعمل معاً أو ننتحر جماعياً».



عالم أفضل

يمكن لمايكل إيفرتز، استخدام أي دعم في التزامه بعالم أفضل، سواء من خلال أماكن الإقامة، والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجامعات والصحفيين والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون والبودكاست، ومشاركة المهمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التبرع، انطلاقاً من قناعته بأنه لا يمكن لأي شخص إدارة رحلة استكشافية ناجحة بمفرده، تماماً كما لا يمكن لأي شخص تغيير العالم بمفرده