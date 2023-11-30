الاتحاد النسائي العام يشارك في إحياء ذكرى يوم الشهيد

أبوظبي (وام)

شارك الاتحاد النسائي العام في إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 نوفمبر من كل عام، استهل ذلك بتنكيس العَلم في مبنى الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، تلا ذلك تجمع الموظفين والموظفات في الباحة في الحادية عشرة والنصف، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن الأبرار، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله عز وجل أعلى مراتب الجنة، ثم رُفع العلم يرافقه عزف السلام الوطني.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نحرص في كل عام على المشاركة ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى شهداء الوطن، والتي نقف فيها إجلالاً أمام تضحيات الشهداء الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، هذه القيم النبيلة التي زرعتها فيهم أمهاتهم النجيبات، اللاتي جسدن بصبرهن أعظم الصور عن اللحمة الوطنية الفريدة المتجذرة في عمق نسيج المجتمع الإماراتي».