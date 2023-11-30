الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحاد النسائي العام يشارك في إحياء ذكرى يوم الشهيد

الاتحاد النسائي العام يشارك في إحياء ذكرى يوم الشهيد
1 ديسمبر 2023 02:18

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

شارك الاتحاد النسائي العام في إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 نوفمبر من كل عام، استهل ذلك بتنكيس العَلم في مبنى الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، تلا ذلك تجمع الموظفين والموظفات في الباحة في الحادية عشرة والنصف، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن الأبرار، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله عز وجل أعلى مراتب الجنة، ثم رُفع العلم يرافقه عزف السلام الوطني.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نحرص في كل عام على المشاركة ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى شهداء الوطن، والتي نقف فيها إجلالاً أمام تضحيات الشهداء الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، هذه القيم النبيلة التي زرعتها فيهم أمهاتهم النجيبات، اللاتي جسدن بصبرهن أعظم الصور عن اللحمة الوطنية الفريدة المتجذرة في عمق نسيج المجتمع الإماراتي».

الاتحاد النسائي العام
يوم الشهيد
الإمارات
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©