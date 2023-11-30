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شجرة الحياة تزين المنطقة الخضراء في «كوب 28»

شجرة الحياة تزين المنطقة الخضراء في «كوب 28»
1 ديسمبر 2023 02:21

دبي (الاتحاد)

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بـ«شجرة الحياة» الرقمية البديعة تزدان المنطقة الخضراء في مقر «كوب 28» بمدينة إكسبو دبي، والشجرة أول عمل فني تفاعلي  بالعالم يرمز للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة، مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويستوحي هذا العمل الفني تصميمه من «الغاف»، الشجرة المحلية التي تنمو في الإمارات، وتشتهر بقدرتها على الازدهار في أقسى الظروف، وتعكس شجرة الحياة أهمية الفن والتكنولوجيا في التوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كوكبنا، وتعد المنطقة الخضراء مساحة للتفكير الذكي واستعراض التقنيات الخضراء الجديدة من خلال معارض تفاعلية وتجهيزات فنية وأفلام، ومسرح لعمل جماعي يحول الأفكار والسياسات المناخية إلى إجراءات وسياسات.

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