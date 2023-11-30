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مغامران من المغرب إلى الإمارات على دراجة شمسية

مغامران من المغرب إلى الإمارات على دراجة شمسية
1 ديسمبر 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد رحلة برية فريدة على متن دراجة هوائية رباعية تعمل بالطاقة الشمسية، وصل المغامران يوسف الهواس (55 عاماً) وسليم غاندي (47 عاماً) إلى الإمارات قادمين من المغرب، وتهدف الرحلة التي بدأها الهواس وغاندي في أغسطس الماضي، وتدعمها فيوليا المغرب، وتنظمها جمعية ومضة للابتكار والإبداع، إلى توعية المجتمعات المحلية في كل محطة مر بها المغامران بأهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية، والتي تُعد أحد أهداف «كوب 28».. واستغرقت رحلة الثنائي 106 أيام قطعا خلالها 13000 كيلومتر، وشملت الرحلة 11 دولة مروراً بالمدن التي انعقدت فيها الدورات السابقة من مؤتمر «كوب».

COP28
المغرب
الإمارات
الطاقة الشمسية
كوب 28
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