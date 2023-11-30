حماية البيئة.. ورشة عمل في اللوفر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ينظم اللوفر أبوظبي فعالية «الاستدامة في المتحف» بالتعاون مع وكالة متاحف فرنسا، ودعا المتحف عشاق الفن والمهتمين بصيانة البيئة للمشاركة في سلسلة برامج ثقافية ثرية، تتضمن جولات وجلسات حوارية.

وتستقطب فعالية «الاستدامة في المتاحف» خبراء عالميين ومحليين، للتعمق في الأدوار المحورية التي تقوم بها المتاحف، والمختصون، والفنانون للتصدي للتحديات البيئية والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامةً.

ويعرض المتحدثون دراسات بينها دراسة بعنوان «كيف نجدد منظومة الفنون والثقافة لكي نواجه تغير المناخ: ثلاث دراسات حالة طوعية ذات تأثيرات إيجابية»، وأخرى عنوانها «الرحلة المستدامة للمؤسسات الثقافية: المناظر الطبيعية والسكان وتحول المدن».