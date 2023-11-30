أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تعزز التعاون العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية -المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي- تعزيز مكانتها الدولية كمركز عالمي للتميز الدبلوماسي عبر مذكرات تفاهم استراتيجية، حيث وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع مؤسستين مرموقتين في فرنسا، هما مؤسسة البحوث الاستراتيجية (FRS)، ومعهد الدراسات السياسة بباريس (Sciences Po).

ويشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مرحلة مهمة للأكاديمية، حيث تهدف من خلالها إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات عبر مجالات متنوعة، تشمل الدراسات والبحوث والبرامج الأكاديمية والتدريبية. كما يعكس التزام الأطراف المتبادل بالنمو والتطوير، مع التركيز على تبادل الأفكار والأوراق البحثية والدراسات في المجالات ذات الصلة. علاوة على ذلك، تمهد الاتفاقيات الطريق لاستكشاف أوجه التعاون المشترك من خلال تنسيق وتنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات المختلفة.

ويبرز تفاني أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في التميز من خلال الجهود المتضافرة لتبادل الخبرات التنظيمية ضمن مختلف المشاريع. وتمتد روح التعاون إلى ما هو أبعد من سياق الاتفاقيات، حيث تحظى الأطراف المعنية بفوائد متبادلة من خلال تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات هادفة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. وتجسد هذه المبادرات الإستراتيجية التزام الأكاديمية بتعزيز التفاهم بين الثقافات، حيث توفر للطلبة إمكانات التعرّف على مجموعة متنوعة من وجهات النظر والفنون الدبلوماسية، وإعدادهم لمواكبة وفهم تعقيدات المشهد الدولي.

ومع استمرار أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تعزيز حضورها العالمي، فإن هذه الشراكات الإستراتيجية تعد بمثابة شهادة على دورها كمحفز للتعاون الدولي وتبادل المعرفة. ويؤكد نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه الأكاديمية على دورها المحوري في تشكيل مستقبل العلاقات الدبلوماسية، وتجاوز الحدود، والمساهمة في خلق مشهد عالمي أكثر ترابطاً وانسجاماً.