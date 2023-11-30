خلال إحيائها يوم الشهيد.. «قضاء أبوظبي»: تجسيد لمعاني الوفاء

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء- في أبوظبي، في إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، من خلال تنكيس الأعلام عند الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة للدعاء الصامت في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، تبعتها مراسم رفع علم دولة الإمارات مرفقاً بالسلام الوطني، وذلك بحضور القيادات والمسؤولين ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفي الدائرة.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء، أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائها الأبرار، مع إحياء ذكرى يوم الشهيد في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، تقديراً لما قدموه من بطولات في سبيل الوطن داخل حدوده وخارجها، من أجل حماية وصون مكتسباته ومنجزاته والحفاظ على أمنه واستقراره، لتتواصل مسيرة التنمية والبناء والتعمير.

وأضاف المستشار يوسف العبري: في يوم الشهيد نستذكر الملاحم البطولية التي سطرها رجالنا البواسل أثناء تأدية مهامهم المشرفة، مقدمين أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية، تلبية لنداء الوطن، في ظل روح التعاضد والتكاتف التي تظهر جلياً بين أبناء الإمارات في مختلف الظروف والأحوال، معبرين عن ولائهم لدولتهم وقيادتهم، لتبقى راية الوطن خفاقة في جميع الميادين.

من ناحيته، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: يوم الشهيد مناسبة وطنية ورمز للعزة والكرامة نستذكر فيه شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات ولشعبها، لكي تبقى راية الوطن عالية خفاقة، ونستخلص من تضحياتهم العبر في قيم الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسباته.