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«أبوظبي للتقاعد» يُحيي ذكرى يوم الشهيد

خلال الاحتفال (من المصدر)
1 ديسمبر 2023 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أحيا صندوق أبوظبي للتقاعد ذكرى «يوم الشهيد» بتنكيس الأعلام والوقوف دقيقة دعاء صامت تبعتها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني. وقال سالم النعيمي، العضو المنتدب بصندوق أبوظبي للتقاعد: «في هذه المناسبة المجيدة نتَذكر ما قدمه أبناء الإمارات البواسل من تَضحيات غالية، فقد سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، وستظل ذكراهم حاضرة بقوة لتتعلم منها الأجيال معاني الانتماء والإخلاص.  وقال خلف الحمادي، المدير العام بصندوق أبوظبي للتقاعد: يوم الشهيد ذكرى وطنية مجيدة نَستذكر فيها بطولات أبناء الإمارات المخلصين. 

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
يوم الشهيد
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