وكيل «قضاء أبوظبي»: يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء

أبوظبي (وام)

قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء، تجسد أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائها الأبرار، مع إحياء ذكرى يوم الشهيد في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، تقديراً لما قدموه من بطولات في سبيل الوطن داخل حدوده وخارجها، من أجل حماية وصون مكتسباته ومنجزاته والحفاظ على أمنه واستقراره، لتتواصل مسيرة التنمية والبناء والتعمير.

وأكد أنه في يوم الشهيد نستذكر الملاحم البطولية التي سطرها رجالنا البواسل أثناء تأدية مهامهم المشرفة.