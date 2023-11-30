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علي سعيد النيادي: تضحيات شهداء الوطن مصدر إلهام

علي سعيد النيادي: تضحيات شهداء الوطن مصدر إلهام
1 ديسمبر 2023 02:18

أبوظبي (وام)

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قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن يوم الشهيد، يوم يحمل في طياته قيم الفداء والتضحية التي رسخها أبناء الوطن للدفاع عن قيمه وأمنه واستقراره، وحماية مكتسباته.
وأضاف، بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى السنوية تجسد لنا جميعاً معاني الشجاعة والإخلاص والولاء، حيث نقف إجلالاً واحتراماً أمام التضحيات التي قدمها أبناؤنا الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن المعطاء. وأكد أن شهداء الوطن الأبرار سطروا للتاريخ قصصاً تحمل روح الفخر والاعتزاز، لتظل تضحياتهم مصدر إلهام لنا جميعاً، ومنارة للمضي قدماً في خدمة الوطن وحمايته في مختلف الظروف، كما أن ليوم الشهيد أهمية كبيرة تعكس اللحمة الوطنية وقيم التضحية.

علي سعيد النيادي
الإمارات
يوم الشهيد
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