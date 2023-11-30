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النائب العام لإمارة أبوظبي: يوم الشهيد رمز للعزة والكرامة

علي محمد البلوشي
1 ديسمبر 2023 02:18

أبوظبي (وام)

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قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية ورمز للعزة والكرامة، نستذكر فيه شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات ولشعبها، لكي تبقى راية الوطن عالية خفاقة، ونستخلص من تضحياتهم العبر في قيم الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته.
وأكد بهذه المناسبة، أنه في هذه الذكرى العظيمة نستلهم من بطولات شهدائنا دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله، والتي ستظل محفورة في وجدان كل إماراتي، تخليداً لدمائهم الزكية وذكراهم العطرة التي تمتد لكل بقعة في أرض الوطن، وتدفعنا نحو تعزيز تلاحمنا من أجل استكمال مسيرة التنمية الرائدة للدولة.

علي محمد البلوشي
الإمارات
يوم الشهيد
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