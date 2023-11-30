رئيس «الاتحادية العليا»: إحياء ذكرى شهداء الوطن يجسد أسمى معاني التضحية

أبوظبي (وام)

قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن المشهد المهيب الذي ترسمه الإمارات اليوم، إحياءً لذكرى شهداء قواتنا المسلحة، يجسد أسمى معاني التضحية والعرفان، ويضرب مثالاً فريداً في التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب المحب لوطنه وقيادته.

وأضاف: «حين نقف جميعاً بمشاعر الفخر والاعتزاز إجلالاً لتضحيات وعطاء شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية بشجاعة وإباء في سبيل أمن الوطن ورفعته وإعلاء شأنه، فإننا نستذكر ونثمّن في الوقت ذاته ملحمة عطاء مستمرة تسطرها القيادة الرشيدة التي قدّرت تضحيات هؤلاء الأبطال واحتضنت أسرهم وذويهم، وكرّمت مآثرهم وبطولاتهم بتخليدها في ذاكرة الوطن».