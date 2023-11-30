خليفة بن طحنون يشهد فعاليات «يوم الشهيد» في ديوان ولي عهد أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وقفة الدعاء الصامت في ساحة ديوان ولي عهد أبوظبي احتفاء بيوم الشهيد وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الوقوف دقيقة صمت والدعاء لأرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني.