الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إحياء ذكرى «يوم الشهيد» بميدان النصب التذكاري في أم القيوين

أحمد بن سعود خلال الاحتفال بذكرى يوم الشهيد (وام)
1 ديسمبر 2023 02:18

أم القويين (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين. 
واستهلت المراسم بتنكيس العَلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود العَلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا أن ذكرى يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدَّموا لنا دروساً في التضحية، وقدموا نماذج مشرِّفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي وضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، والدفاع عن قيم العدل والإنسانية، وسطروا بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نتباهى به وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر، فهم بذلوا الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم فداء للوطن حتى يبقى عَلم الإمارات عالياً شامخاً. حضر الفعالية ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، والعميد حميد مطر بن عجيل نائب قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

يوم الشهيد
الإمارات
أم القيوين
أحمد بن سعود المعلا
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©