إحياء ذكرى «يوم الشهيد» بميدان النصب التذكاري في أم القيوين

أم القويين (وام)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين.

واستهلت المراسم بتنكيس العَلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود العَلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا أن ذكرى يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدَّموا لنا دروساً في التضحية، وقدموا نماذج مشرِّفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي وضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، والدفاع عن قيم العدل والإنسانية، وسطروا بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نتباهى به وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر، فهم بذلوا الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم فداء للوطن حتى يبقى عَلم الإمارات عالياً شامخاً. حضر الفعالية ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، والعميد حميد مطر بن عجيل نائب قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من المسؤولين.